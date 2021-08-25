Нью-Йорк, США, 25 августа, 2021, 15:12 — ИА Регнум. Американская теннисистка Серена Уильямс снялась с Открытого чемпионата США (US Open), чтобы восстановиться после травмы. Об этом 25 августа она написала в Instagram.

Sport.cz Серена Уильямс

«Следуя совету своей команды медиков, я решила сняться с US Open, чтобы позволить организму полностью восстановиться от разрыва подколенного сухожилия», — написала Уильямс.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне Уильямс получила травму на Уимблдоне и снялась с турнира в матче первого круга. После этого она пропустила Олимпийские игры в Токио.

Напомним, US Open состоится в Нью-Йорке (США) с 30 августа по 12 сентября.