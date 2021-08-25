Первоуральск, Свердловская область, 25 августа, 2021, 15:16 — ИА Регнум. Под Первоуральском (Свердловская область) тушат пожар в районе деревни Хомутовка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Georg Pik Горящая трава

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«Существует угроза перехода огня на садовое товарищество №82», — уточнили в министерстве.

Горит сухая растительность, но огонь постепенно переходит на деревья в лесном массиве. Из-за жары и порывов ветра пожар движется стремительно.

С огнём борются 36 человек и 12 единиц техники. «На место пожара для тушения из аэропорта «Кольцово» вылетел вертолёт Ми-8 МЧС России», — сообщают в ведомстве.