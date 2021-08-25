Ижевск, 25 августа, 2021, 15:11 — ИА Регнум. Дополнительную единовременную выплату в сентябре текущего года в размере 10 тыс. рублей получат около 460 тыс. пенсионеров в Удмуртии. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов в социальной сети.

(сс) pasja1000 Пенсионеры

Он отметил, что об этих и других мерах поддержки отдельных категорий граждан на съезде партии «Единая Россия» заявил президент РФ Владимир Путин.

В частности, единовременную выплату в размере 15 тыс. рублей получат военные, сотрудники правоохранительных органов, а также курсанты военных училищ. Денежное довольствие указанных категорий будет проиндексировано выше инфляции.

Планируется расширить меры поддержки семей с детьми таким образом, чтобы семьи получали социальные выплаты от момента рождения ребенка и до окончания школы.

Будет запущена новая программа по расселению аварийного жилья, в которую попадут ома, признанные аварийными на 1 января 2021 года — это около 11 млн кв. метров жилья в России.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне Путин подписал указы о дополнительных выплатах. Первый документ распространяется на получателей пенсий, которые назначены в соответствии с законом о пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, и их семей, второй — остальных пенсионеров. Причем выплаты получат все российские пенсионеры как работающие, так и нет.

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