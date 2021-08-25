Джакарта, , 15:09 — REGNUM Правительство Индонезии нацелено на решение проблемы бедности к 2024 году, сообщает Kompas.

Бедность jplenio

Вице-президент Индонезии Мааруф Амин заявил, что государство должно искоренить бедность к 2030 году. Однако президент поставил задачу искоренить бедность к концу 2024 года.

По данным центрального статистического агентства Индонезии, процент бедных в марте 2021 года составит 10,14%.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за пандемии около 75−80 миллионов человек в Азии оказались за чертой бедности.

Подробнее в материале: В Азии за чертой бедности оказались около 80 млн человек