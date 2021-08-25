Москва, 25 августа, 2021, 15:09 — ИА Регнум. Подписанное решение правительства России о продлении семейной льготной ипотеки до конца 2023 года, скорее всего, сработает на возобновление и поддержание интереса к рынку строящегося жилья, который за последние несколько месяцев снизился по сравнению с предыдущими, заявила корреспонденту ИА REGNUM эксперт по недвижимости Высшей школы управления финансами Людмила Анисимова.

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«На фоне существенного роста цен на строящееся жилье и строительные материалы, преобразования обычной льготной ипотеки в ставку 7% вместо 6,5% и сокращения максимальной суммы кредита до 3 млн руб для всех регионов страны, снизилась (в некоторых районах до нуля) возможность ей воспользоваться, в виду чего произошла переориентация многих покупателей на рынок вторичного жилья.

Для продающих собственников, а также покупателей, которым нужно заселиться в готовую квартиру сразу после покупки, активность на вторичном рынке понятна.

Но снижение интереса к целому сектору новостроек, который если вновь не поддержать, могло бы вызвать негативное снижение активности в других сферах экономики, сопутствующих со строительством.

Положительными изменениями, конечно же, стали более лояльные требования к заемщикам — теперь ими могут быть даже семьи с одним новорожденным ребенком, который может успеть появиться на свет до окончания действия программы, а не минимум с двумя детьми, как это было ранее.

Снижение максимальной ставки до 6% хотя бы немного нивелирует возросшую цену недвижимости, хотя рост в 30% способны нивелировать, пожалуй, только отрицательные ставки.

Кроме приобретения строящейся квартиры, заемщики могут рассматривать и строительство частного дома, что расширяет сам спектр выбора и возможностей, а также учитывает самые актуальные современные тенденции, проявляющиеся в возрастающем интересе к индивидуальному жилищному строительству и загородной жизни.

Что касается максимальной суммы кредита, то она эквивалентна предыдущим условиям обычной льготной ипотеки и составляет для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей 12 млн рублей, для других регионов 6 млн рублей, и это позволяет действительно воспользоваться программой на практике, с учетом высоких цен на недвижимость, а не делает ее номинально существующей, как в случае с обычной льготной ипотекой.

К сожалению, семейная программа не распространяется на одиноких заемщиков и семейные пары без детей. С одной стороны, в этом проявляется ее социальный характер поддержки именно семей с детьми, более нуждающихся, развитие института семьи и рождаемости.

С другой стороны, бездетные семьи не должны чувствовать себя ущемленными в своих правах и выборе не иметь детей (который элементарно может быть связан с состоянием здоровья или иными значимыми факторами), когда имеют не менее важные потребности в приобретении жилья.

Семейная программа не распространяется на столь популярные сейчас апартаменты, которые в некоторых случаях вполне соответствуют, а иногда и превышают по своим характеристикам жилые помещения.

Но льготные ставки вполне может компенсировать более выгодная цена. Не действует она и на вторичный рынок жилья. В этом ее избирательность и одновременно социальная, а также экономически стимулирующая направленность», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении программы льготной семейной ипотеки до 31 декабря 2023 года.

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