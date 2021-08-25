Кубинка, Московская область, , 15:08 — REGNUM До 30 августа нынешнего года Малый ракетный корабль (МРК) «Град» проекта 21 631 типа «Буян-М» спустят на воду. Об этом 25 августа рассказал глава судостроительной корпорации «АК Барс» Ренат Мистахов на полях Международного военно-технического форума «Армия-2021».

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"МРК «Град» будет спущен на воду в этом году, церемония планируется ко Дню Республики Татарстан (30 августа). По заказу «Наро-Фоминск» этого же проекта: планируемый срок спуска — первый квартал 2022 года. Сдача обоих заказов согласно государственному контракту запланирована на 2022 год», — приводит его слова ТАСС.

Также Мистахов добавил, что сдача третьего МРК этого типа — «Ставрополь» будет проведена в сроки государственного контракта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российская компания АО «Ремдизель» разработала новый бронеавтомобиль «К-4386-ЗА-СпН» для подразделений специального назначения.