Пекин, 25 августа, 2021, 15:13 — ИА Регнум. Компания Chery представила в Китае новый электромобиль Chery QQ Ice Cream. Об этом сообщает портал Autohome.

Autohome Chery QQ Ice Cream

Стоит отметить, что автопроизводитель полностью поменял концепцию модели. Раньше под наименованием Chery QQ выпускался пятидверный хэтчбек сегмента A+.

Новинка представляет из себя электрифицированный трехдверный субкомпактный автомобиль.

Подобные небольшие электрокары пользуются спросом на китайском авторынке. Chery QQ будет конкурировать с моделью Wuling Mini EV, которая дебютировала в прошлом году.

По длине и высоте новинка больше, чем Smart fortwo. Однако по ширине Chery QQ меньше данной модели. Длина микрокара от Chery составляет 2980 мм, ширина — 1496 мм, а высота — 1637 мм. Размер колесной базы равен 1960 мм.

Chery QQ оснащается электромотором мощностью 27 л. с., а также недорогой литий-железо-фосфатной батареей.

Ранее компания Chery представила серийную версию компактного электрического автомобиля EC1 под новым брендом Costin.

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