Электрокар Chery QQ Ice Cream представлен в Китае
Пекин, 25 августа, 2021, 15:13 — ИА Регнум. Компания Chery представила в Китае новый электромобиль Chery QQ Ice Cream. Об этом сообщает портал Autohome.
Стоит отметить, что автопроизводитель полностью поменял концепцию модели. Раньше под наименованием Chery QQ выпускался пятидверный хэтчбек сегмента A+.
Новинка представляет из себя электрифицированный трехдверный субкомпактный автомобиль.
Подобные небольшие электрокары пользуются спросом на китайском авторынке. Chery QQ будет конкурировать с моделью Wuling Mini EV, которая дебютировала в прошлом году.
По длине и высоте новинка больше, чем Smart fortwo. Однако по ширине Chery QQ меньше данной модели. Длина микрокара от Chery составляет 2980 мм, ширина — 1496 мм, а высота — 1637 мм. Размер колесной базы равен 1960 мм.
Chery QQ оснащается электромотором мощностью 27 л. с., а также недорогой литий-железо-фосфатной батареей.
Ранее компания Chery представила серийную версию компактного электрического автомобиля EC1 под новым брендом Costin.
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