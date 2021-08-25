Челябинск, 25 августа, 2021, 15:05 — ИА Регнум. В Челябинскую область поступили новые партии вакцины от COVID-19. Об этом сообщает облминздрав.

Mil.ru Вакцина «Спутник-V»

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Так, в регион прибыло 43 800 доз «Спутник V». Кроме того, регион получил 77 664 дозы препарата «Спутник Лайт».

Как сообщало ИА REGNUM, регион еженедельно получает новые партии вакцины. Вакцинация населения продолжается.