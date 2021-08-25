Москва, 25 августа, 2021, 15:04 — ИА Регнум. Художественный руководитель и главный дирижёр Национального академического оркестра народных инструментов России имени Осипова Владимир Андропов отмечает сегодня, 25 августа, свой 75-летний юбилей. Со знаменательной датой деятеля культуры поздравил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

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«Многие годы Ваш творческий путь неразрывно связан с легендарным Оркестром народных инструментов России имени Н.П. Осипова, который является национальным достоянием нашей страны», — говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте российского правительства.

Премьер-министр отметил, что под руководством Андропова «знаменитый коллектив сохраняет богатые традиции», а благодаря таланту, высокому исполнительскому мастерству, умению передавать красоту классических произведений оркестр покорил сердца миллионов слушателей в самых разных странах мира.

«Этот успех и популярность — во многом и Ваша заслуга. Желаю Вам новых успехов, вдохновения, здоровья и всего наилучшего», — добавил Мишустин.

Напомним, Владимир Андропов родился на Украине в городе Хмельницкий. Пост художественного руководителя и главного дирижера Национального академического оркестра народных инструментов России имени Осипова он занял в апреле 2009 года. Андропов является дирижёром-постановщиком оперы «Прекрасная мельничиха» Джованни Паизиелло, балета «Бессонница» Сергея Жукова, балетов Ролана Пети «Пиковая дама» (на музыку Шестой симфонии П. Чайковского) и «Пассакалья» на музыку Антона фон Веберна.