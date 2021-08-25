Переславль-Залесский, Ярославская область, 25 августа, 2021, 15:03 — ИА Регнум. В Переславле-Залесском Ярославской области началась реставрация церкви Петра Митрополита XVI века. Об этом сообщает Переславская епархия.

Переславская епархия Церковь Петра Митрополита

В храме меняют кровлю и главы. Один из старейших храмов области реставрируют на средства федерального бюджета.

«Всего противоаварийные и консервационные работы будут проведены на четырех объектах культурного наследия Переславской епархии. Из федерального бюджета выделено 35 миллионов рублей. Предстоит заменить аварийные конструкции и кровельное покрытие на крышах объектов ансамбля Воскресенского мужского монастыря Углича. Кроме этого, будут выполнены работы по защите от обрушения центрального прясла восточной стены Борисоглебского монастыря», — сообщили в Переславской епархии.

Церковь Петра Митрополита — один из немногих в регионе шатровых храмов XVI столетия.