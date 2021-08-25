Ставрополь, 25 августа, 2021, 15:02 — ИА Регнум. Ставропольский край вошел в список регионов РФ, в котором состоятся мероприятия в рамках международного форума «Армия-2021»: в краевой столице пройдет авиапарад. Жители Ставрополья смогут увидеть авиашоу 27 и 29 августа. Об этом сообщил губернатор края Владимир Владимиров в своем Instagram.

Пресс-служба правительства Ивановской области Самолеты в небе

«Захватывающее зрелище готовят нам военные лётчики. В рамках международного форума «Армия-2021» в Ставрополе планируется проведение показа авиатехники. Гордость нашей авиации — вертолеты МИ-8 и МИ-35, истребители Су-27, штурмовики Су-25 — совершат пролёт над площадью Ленина краевого центра», — написал глава Ставрополья.

В предстоящие до авиашоу дни над краевой столицей будут выполняться тренировочные полеты.

Как рассказали в пресс-службе Южного военного округа, в Ростовской области в рамках военно-технического форума «Армия-2021» экипажи восьми танков Т-72Б3 исполнят «танковый вальс» на территории военно-исторического музейного комплекса «Самбекские высоты».