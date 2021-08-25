Сеул, 25 августа, 2021, 15:02 — ИА Регнум. В 2020 году индекс потребительских цен в Северной Кореи составил 119,1 пункт, что на 17,2% больше по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на доклад Корейского института по вопросам национального воссоединения (KINU).

Флаг Северной Кореи

Согласно опубликованным данным, в 2017 году темпы роста показателя составили 3,3%, в 2018 году — 9,4%.

Отмечается, что стоимость продуктов питания, за исключением зерна, выросла на 39,1% из-за закрытия границ и плохих погодных условий. Стоимость бытовой техники увеличилась на 12,2%, алкоголя и табака — на 5,3%, зерна — на 3,2%.

Цены на сельскохозяйственную продукцию выросли на 122,7%, однако цены на сырую несть, напротив, упали на 18,1%, уголь — на 12,5%.

Индекс потребительских цен — один из видов индексов цен, созданный для измерения среднего уровня цены на товары и услуги (потребительской корзины) за определенный период в экономике.