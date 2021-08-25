Кострома, 25 августа, 2021, 15:04 — ИА Регнум. В Костромской области 23% школьных автобусов признали неисправными по результатам проверки. Об этом сообщает управление ГИБДД по региону.

ГИБДД по Костромской области Школьные автобусы

Инспекторы осмотрели 126 машин, 29 из которых не отвечают требованиям безопасности. Шесть автобусов имеют недостатки тормозной системы и рулевого управления, в 15 автобусах не работает громкоговоритель, ограничитель скорости, сигнальные кнопки, 5 машин были частично переделаны без разрешения специалистов. Ещё в 5 случаях не работали тахографы.

Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте образования и науки региона, в ближайшее время в область поступят новые автомобили. Ими заменят дефективные транспортные средства:

«В рамках национального проекта в регион поступят 30 новых автобусов — 18 «Газелей» и 12 машин парки «ПАЗ». За счёт этой поставки все дефективные автомобили будут заменены. Машины поступят в муниципалитеты в срок с 1 по 9 сентября», — пояснила заместитель директора департамента образования и науки Мария Яблокова.