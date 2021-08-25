В Костромской области 23% школьных автобусов признали неисправными
Кострома, 25 августа, 2021, 15:04 — ИА Регнум. В Костромской области 23% школьных автобусов признали неисправными по результатам проверки. Об этом сообщает управление ГИБДД по региону.
Инспекторы осмотрели 126 машин, 29 из которых не отвечают требованиям безопасности. Шесть автобусов имеют недостатки тормозной системы и рулевого управления, в 15 автобусах не работает громкоговоритель, ограничитель скорости, сигнальные кнопки, 5 машин были частично переделаны без разрешения специалистов. Ещё в 5 случаях не работали тахографы.
Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте образования и науки региона, в ближайшее время в область поступят новые автомобили. Ими заменят дефективные транспортные средства:
Справка: в школах Костромской области обучается более 80 тысяч детей, 2 тысячи из них доставляют в учебные учреждения автобусами. По данным департамента образования все школьные машины имеют срок службы менее 10 лет.