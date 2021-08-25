Вена, , 15:00 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его коллега из Австрии Александер Шалленберг в ходе переговоров в Вене, которые прошли 25 августа, отметили, что у двух стран есть взаимный интерес продолжению диалога.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Самое главное — это сохранить диалог и всегда искать общие точки соприкосновения», — приводит слова главы МИД Австрии ТАСС.

На это Лавров, в свою очередь, ответил, что российская сторона разделяет интерес Австрии к продолжению диалога.

«Мы, конечно же, разделяем вашу заинтересованность в том, чтобы наш диалог постоянно продолжался. У нас очень насыщенные отношения и в сфере экономики, и в сфере гуманитарных связей», — сказал глава МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Марии Захаров заявила, что Россия решительно осуждает осквернение мемориалов Великой Отечественной войны в Молдавии.