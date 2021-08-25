Оренбург, 25 августа, 2021, 15:00 — ИА Регнум. В Оренбурге днем 25 августа на газоперерабатывающем предприятии произошло ЧП, в результате которого пострадали трое работников. По данному факту проводится проверка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Оренбургской области.

Oren.sledcom.ru На месте происшествия

По данным ведомства, на заводе проводились плановые работы на установке стабилизации углеводородного конденсата, во время которых произошло возгорание. Трое работников подрядной организации получили ожоги и доставлены в больницу.

На месте работает следственная группа. Производится детальный осмотр места происшествия, изымаются документы по вопросу соблюдения требований охраны труда, опрашиваются очевидцы. Устанавливаются все обстоятельства ЧП.