Ижевск, 25 августа, 2021, 14:57 — ИА Регнум. Удмуртия заняла седьмое место в России и первое в Приволжском федеральном округе в рейтинге Рособрнадзора по качеству школьного образования. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов на своей странице в социальной сети, комментируя открытие Республиканской августовской конференции работников образования.

Пресс-служба главы Удмуртии Участники Республиканской августовской конференции работников образования

По итогам Всероссийских олимпиад, которые прошли в 2021 году, Удмуртия вышла на пятое место в стране. Седьмое место регион занял по формированию эффективной системы выявления, поддержки и развития талантов у детей и молодежи.

Традиционная конференция открывает предстоящий учебный год. В онлайн-формате во встрече принимают участие около 3 тыс. педагогов. Основной темой конференции стало образование как важнейший элемент развития экономики региона и государства, таким образом, оно должно быть доступно не только для городских, но и для сельских жителей.

Бречалов пожелал всем учителям республики продуктивной работы на конференции и насыщенного, интересного учебного года.

ИА REGNUMобщее образование напоминает, в 2021 году в Удмуртии откроются четыре новых школы, три из которых — в районах республики. Кроме того, сформирован перечень первоочередных объектов капитального ремонта, в который вошли 42 школы. В настоящее время для проведения капремонта образовательных учреждений готовится проектно-сметная документация.