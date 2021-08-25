Абакан, 25 августа, 2021, 14:56 — ИА Регнум. В районы Хакасии отправилась современная лесопожарная техника, сообщили ИА REGNUM 25 августа в республиканском министерстве природных ресурсов и экологии.

R-19.ru Лесопожарная техника

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В лесничества Хакасии прибудет восемь единиц лесопожарной и лесохозяйственной техники. По словам заместителя главы республики Юрия Курлаева, закупка стала возможной благодаря реализации в регионе федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». В этом году из федерального бюджета на эти цели потрачено более 200 млн рублей.

Уточняется, что регион получил бульдозеры, лесопожарные тракторы с клинобульдозерным оборудованием и плугом, универсальные тракторы на гусеничном шасси. Техника необходима для тушения лесных пожаров и выполнения противопожарных мероприятий.

Кроме того, до конца 2021 года ожидаются поставки беспилотных летательных аппаратов, снегоболотоходов, лесопосадочных машин, пожарных автоцистерн, малых лесопатрульных комплексов, мотовездеходов, лодки.

Напомним, в текущем году в Хакасии пожароопасный сезон в лесах начался 30 марта. Продлится он до глубокой осени. С начала лесопожарного сезона в регионе произошло десять лесных пожаров на общей площади 129,11 га, подчеркнули в министерстве.

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