Москва, 25 августа, 2021, 14:55 — ИА Регнум. Предложение о создании интернет-платформы психологической помощи школьникам является своевременным, заявил 25 августа президент России Владимир Путин в ходе встречи с общественностью.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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Одна из участниц обсуждения предложила создать интернет-платформу с услугами психологов, а также дать школьникам подключиться к платформе и обратиться за помощью инкогнито.

Президент назвал предложение интересным и отметил, что информационный фон бывает очень сложным, а разобраться в нём непросто.

«Ваше предложение создать такую интернет-платформу мне кажется абсолютно своевременным. Сейчас, когда буду с коллегами обсуждать, попрошу соответствующие ведомства реализовать», — сказал Путин.

Глава государства обратился с соответствующим поручением к главе Минпросвещения РФ Сергею Кравцову.