Москва, 25 августа, 2021, 14:55 — ИА Регнум. К сожалению, планка представлений о том, что означает «хорошее жильё», движется вверх вместе с увеличением и ростом качества всего жилого фонда России, заявил корреспонденту ИА REGNUM исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Тузов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ипотека

«Те, кто позавчера жил в землянках, вчера в коммуналках, а сегодня в отдельных квартирах, завтра и в собственном отдельном доме не будут считать, что их жилищный вопрос решен.

Президент России Владимир Путин, разумеется, имел в виду решение жилищного вопроса не в целом и окончательно, что немало бы огорчило представителей строительного сектора и ипотечных подразделений банков, а выполнение тех нормативов, которые сейчас существуют по обеспеченности жилой площадью на человека.

С этой точки зрения программы, направленные на обеспечение доступности жилья, принесли свой эффект. Ветхое и непригодное жилье расселяется, молодые семьи и другие льготные категории приобретают жильё на более мягких условиях, чем в среднем по рынку.

Но это не значит, что в дальнейшем подобные программы перестанут приниматься и реализовываться. Строительный сектор во всем мире является локомотивом экономики, обеспечивая загрузку заказами других отраслей.

Чтобы локомотив ехал дальше, ему нужно топливо. Если сейчас эти программы свернуть, это негативно отразится на всей экономике в целом», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава государства Владимир Путин считает, что Россия на текущем этапе своего развития впервые имеет возможность решить жилищный вопрос.

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