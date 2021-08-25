Ростов-на-Дону, 25 августа, 2021, 15:03 — ИА Регнум. Один из домой, расположенный на улице Станиславского в Ростове-на-Дону, из мести разрисовали свастикой. Причиной стал конфликт между соседями.

(сс) LEXSN Вандализм

По некоторым данным, бытовой конфликт между соседями возник давно. Из мести на заборе частного дома нарисован символ Третьего Рейха, пишет телеграм-канал Baza. Хозяева дома «художество» закрашивать не стали, дожидаясь вердикта правоохранительных органов по вопросу порчи имущества.

Городские власти выдали жильцам предписание закрасить символы, но они отказались до завершения проверки.