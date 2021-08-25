Ново-Огарево, Московская область, 25 августа, 2021, 14:54 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин предложил объявить 2023-й в стране годом педагога.

Дарья Антонова ИА REGNUM Путин

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С соответствующим предложением в ходе встречи Путина с представителями общественности выступила одна из участниц мероприятия.

«Это хорошая идея, хорошее предложение… Можно так и сделать — 2023 год объявить годом педагогов. Давайте сделаем это, сегодня с коллегами поговорю на этот счёт. Большое спасибо за предложение», — сказал в ответ глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что в России необходимо совершенствовать систему оплаты труда педагогов, но в данном вопросе важно учитывать и бюджетные возможности.

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