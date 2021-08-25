Пенза, 25 августа, 2021, 14:55 — ИА Регнум. Первая партия антигриппозной вакцины «Ультрикс Квадри» в количестве 71,3 тыс. доз поступила в Пензенскую область, сообщает 25 августа региональный минздрав.

NIAID Прививка от гриппа

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В связи с массовой вакцинацией от COVID-19 спрос на вакцинацию от гриппа сместится на более поздние сроки, но система здравоохранения Пензенской области готова приступить к иммунизации населения с 1 сентября, заявила начальник отдела охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека минздрава Пензенской области Галина Рожкова.

Пока в регион поступил только один вид вакцины, из запланированных антигриппозных препаратов. Поставленная вакцина «Ультрикс Квадри» показана людям в возрасте от шести месяцев до 60 лет, а также лицам с высоким риском заболевания гриппом, часто болеющим острыми респираторными вирусными инфекциями, страдающим хроническими заболеваниями, болезнями и пороками сердечно-сосудистой системы, больным сахарным диабетом, беременным женщинам, а также учащимся общеобразовательных учреждений.

Те, уже кто вакцинировался от новой коронавирусной инфекции, могут планировать прививку от гриппа уже на первые числа сентября, а тем, кто не вакцинировался, необходимо это сделать как можно быстрее, рекомендовала Галина Рожкова.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Пензенской области по данным на 23 августа первым компонентом антиковидных вакцин привили 345 974 человека, что составляло 54% взрослого населения, запланированных к иммунизации от коронавируса. Полностью завершили вакцинацию 301 855 жителей.

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