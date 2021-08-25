Киев, 25 августа, 2021, 14:53 — ИА Регнум. Статус беженца хотят получить на Украине эвакуированные Киевом из Кабула в страну 65 граждан Афганистана. Об этом 25 августа рассказал спикер украинской Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии изданию «Украинская правда».

Беженцы

«В течение последних полутора недель на Украину прибыли три эвакуационных рейса из Кабула, которые доставили как украинских граждан, так и иностранцев, которые обратились за помощью. <…> 65 граждан Афганистана подали заявления о получении статуса беженца на Украине», — сказал он.

Также Демченко рассказал, что афганцы «вместе с другими гражданами, которые требовали дальнейшей помощи от Украины», были передали представителям Государственной миграционной службы и уточнил, что остальная часть граждан Афганистана покинула пределы Украины, приобретя билеты в разные страны мира.

Кроме того, спикер Государственной пограничной службы Украины отметил, что на украинскую территорию из Афганистана тремя рейсами прибыли более 250 пассажиров, в числе которых более 50 граждан Украины, а также граждане других стран, в подавляющем большинстве случаев являющиеся гражданами Афганистана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что для того, чтобы вступить в Европейский союз, Украине необходимо усердно работать порядка 20 лет.