Оренбург, 25 августа, 2021, 14:51 — ИА Регнум. Администрация Оренбурга в очередной раз объявила тендер на выполнение работ по обустройству остановочных пунктов в городе. Под этой формулировкой скрывается установка «умных» остановок.

Марина Каширская ИА REGNUM «Умная» остановка

Стартовая цена контракта составляет 35 745 220,80 рублей. Согласно техзаданию, подрядчик должен установить в муниципалитете 13 умных остановок. Стоимость остановок варьируется от 2,1 млн рублей до почти 3,2 млн рублей.

«Выполнение работ по настоящему открытому аукциону представляет собой осуществление единого непрерывного комплексного процесса, включающего в себя выполнение общестроительных работ, монтаж инженерных сооружений и коммуникаций», — говорится в документации, опубликованной на сайте госзакупок.

Работы должны завершиться 1 ноября 2021 года. Срок действия контракта предусмотрен по 31 декабря 2021 года. Истечение срока действия контракта не приводит к прекращению обеспечения гарантийных обязательств.

В проекте договора прописаны штрафы в отношении исполнителя и заказчика в случаях неисполнения обязательств и просрочки их исполнения. На все конструктивные элементы и работы, выполненные подрядчиком по контракту, будет установлена гарантия. В частности, на остановочные павильона гарантия составит два года, на верхний слой асфальтобетонного покрытия — четыре года, на бортовой камень — пять лет.

Стоит отметить, весной 2021 года глава города Владимир Ильиных доложил губернатору Денису Паслеру о том, что «умные» остановки подорожали, и их закупка может вызвать резонанс. Однако Оренбург получил целевой транш в 22 млн рублей из областного бюджета. Аукцион все же был объявлен. Но из-за жалоб от потенциальных подрядчиков тендер отменили.

Тема «умных» остановок ранее получила большой резонанс, горожане считали цену завышенной и указывали, что первоначально надо привести в порядок систему пассажирских перевозок. Впоследствии оренбуржцы заметили, что часть установленных уже остановок начали ржаветь, а ряд функций оказались нерабочими.