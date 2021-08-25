Нальчик, 25 августа, 2021, 14:50 — ИА Регнум. Жительница Кабардино-Балкарии накинулась с кулаками на сотрудника МВД, который пытался доставить ее в отдел полиции за нарушение масочного режима. Оказавшая сопротивление полицейскому женщина стала фигуранткой уголовного дела, сообщили 25 августа в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Цитата из к/ф «Англы Чарли». Реж. Элизабет Бэнкс. 2019. США Перед дракой

Из подробностей дела известно, что инцидент произошел 19 июля около 11:00 на территории железнодорожного вокзала в городе Нарткале. Находившаяся без медицинской маски местная жительница отказалась предоставить удостоверяющие личность документы.

«Не желая быть доставленной в отдел полиции для разбирательства, с целью применения насилия к представителю власти, нанесла сотруднику ОВ ППСП ОМВД России по Урванскому району несколько ударов в грудную клетку», — сообщили в СКР по региону.

Теперь гражданке придется отвечать перед законом по статье УК РФ о применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.