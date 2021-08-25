Токио, 25 августа, 2021, 14:49 — ИА Регнум. Российский пловец Андрей Николаев выиграл серебряную медаль Параолимпийских игр в Токио. Об этом 25 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Geograph.org.uk Эмблема Параолимпийских игр

В плавании на дистанции 100 м вольным стилем Николаев показал время 57,69 секунды.

Победителем стал представитель Австралии Бен Попхэм с результатом 57,37 секунды. Замкнул тройку греческий спортсмен Димостенис Михаленцакис (58,73).

В настоящий момент сборная России занимает третье место в медальном зачёте, на счету российской команды три золотые, одна серебряная и две бронзовые награды. На первом месте идёт Австралия (6−1-3), на втором — Китай (5−1-2).

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