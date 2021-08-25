25 августа 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что РФ организовала эвакуацию граждан России, Украины, а также стран — членов ОДКБ из Афганистана.

Мирослава Романенко, , 19:29 — REGNUM Министерство обороны России организовало эвакуацию военно-транспортной авиацией граждан России, Украины, а также стран — членов ОДКБ из Афганистана, сообщает пресс-служба МО РФ.

Геть Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Новость обсудили читатели украинского телеграм-канала «Первый независимый», а также читатели издания «Таймер» (в социальной сети Facebook) и «Шарий.net» (в социальной сети «ВКонтакте»). Многие считают, что зря Россия эвакуирует украинских граждан, так как со стороны Украины доброго слова в ответ не будет. Иные отметили, что политика политикой, а жизни людей превыше всего.

«Зрада, россияне «зазомбируют» эвакуированных украинцев», — с сарказмом отреагировал Всел А.

«И ещё бесплатно «Спутником» провакцинируют! Блин, могут же их потом к нам и не пустить! Припишут зраду», — ответил ему Николай К.

«Вот опять Россия помогает, а где же Зе? Ещё празднует?» — не понимает Виктор.

«Это же просто финал, послать свой самолёт, чтобы вывезти за бабло граждан чужих государств, а не своих, а твоих граждан будет вывозить тот, кого ты считаешь «агрессором», — написал Сергей К.

«А у нас их потом посадят как предателей», — добавила Татьяна К.

Аэропорт Кабула (сс) Carl Montgomery

«На фиг Россия это делает?! Потом её будут обвинять и петь похабности про Владимира Владимировича… Пусть их партнёры забирают…» — пишет Lana S.

«Шо-то я не поняла. А укро-СМИ писали, что вывезли украинцев. Хвастались. Опять врут?» — спросила Елена К.

«Перекрывают возможность заработать нашим чиновникам на беженцах из Афганистана, вывезя всех граждан Украины разом. А то самолет Украины летит за украинцами, а перевозит афганцев», — отметил Виктор О.

«Я бы шароварников не брала, все равно дерьмом обольют после того, как сюда вернутся», — отметила Ирина Ю.

«И что, граждане Украины не отказываются? Сложно представить, чтоб украинский борт эвакуировал российских граждан», — добавил Станислав В.

«Надо бы ноту протеста оформить», — с сарказмом пишет Григорий С.

«Имиджевый удар по укровласти», — добавил Александр Т.

«Попав на Украину, будут говорить, что насильно, автоматами загоняли в самолёт! Быстро забыли, что орали… на параде?» — спросил Вадим Б., подразумевая то, что на репетиции парада звучали оскорбительные кричалки в адрес президента России Владимира Путина.

Президент России Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Жизни людей важнее политики», — написал Иван И.

«Интересно, их не тошнило или ломало пока летели на русском самолёте, или их под дулом автомата заставили лететь, можно было отказаться. Знаем, что по прилёте в Киев начнутся сказки, как им было плохо, пока летели, как агитировали против украинских военных. Интересно, перед посадкой в самолёт «агрессора» сами скрывали нашивку с украинским флагом или нет?» — с сарказмом отметил Дмитрий С.

«Шо ты делаешь, «агрессор»?» — иронизирует Сергей В.

«Агрессор» словно издевается», — подытожил Александр М.

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