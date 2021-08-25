Воронеж, , 14:48 — REGNUM В Воронежской области в ходе учений военные самолёты совершили посадку на трассу Е38 Курск — Саратов, сообщили 25 августа в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

Военные учения «Кавказ-2020» в Волгограде Александр Куликов © ИА REGNUM

«Смешанная авиационная группировка Западного военного округа совершила посадку на аэродромный участок трассы Е38 Курск — Саратов в Воронежской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что посадка была проведена в ходе учений, в которых принимают участие более 500 военных наземных и авиационных служб, а также свыше 20 единиц авиационной и специальной военной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вооруженные силы России перебросили на учения в горах Таджикистана танки Т-72 и выполнили стрельбы на большие дальности.

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