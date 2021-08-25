Будапешт, 25 августа, 2021, 14:52 — ИА Регнум. Австрия в вопросе Крыма руководствуется позицией ЕС и не намерена направлять свою делегацию на полуостров. Об этом министр по европейским и иностранным делам АвстрииАлександер Шалленберг заявил 25 августа на совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Будапеште.

12019 Правительство Австрии

По его словам, сейчас у Вены нет ни желания, ни намерения отправлять делегатов в Крым. Этот вопрос — часть пакета разногласий с Россией, для Австрии здесь проходит чёткая линия.

«Как министру иностранных дел Австрии, мне очень важно действовать только в европейском контексте», — сказал Шалленберг.

Он добавил, что при ближайшей же возможности с удовольствием посетит Россию.

Читайте также: Глава МИД Австрии: Россия — часть европейской реальности