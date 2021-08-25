Стокгольм, , 14:44 — REGNUM Военное присутствие Швеции на острове Готланд в Балтийском море увеличено для наблюдения за проводимыми Россией операциями. Об этом 25 августа сообщает шведская телекомпания SVT.

НАТО

«Мы усилили морское наблюдение в Балтийском море и военное присутствие на острове (Готланд — ред.)», — заявил начальник отдела полка Готланда по связям со СМИ Томас Ангшаммар.

Также он уточнил, что повышение военной готовности Швеции произошло на фоне якобы растущей военной активности России, за военными операции которой следит шведская сторона.

При этом начальник отдела полка Готланда не утончил число дополнительных подразделений и время пребывания их на острове, отметив, что последнее продлится до момента, пока в этом есть необходимость.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа стало известно, что министерство иностранных дел Испании не разрешило российским военным кораблям стоянку в порту Сеута.