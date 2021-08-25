Джакарта, 25 августа, 2021, 14:44 — ИА Регнум. Индонезия призывает власти Афганистана гарантировать защиту и права человека в стране, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Индонезия призывает все стороны прекратить насилие и воздерживаться от всех форм жестокости. Индонезия выступила за обеспечение защиты прав человека в Афганистане, включая женщин и девочек.

В Индонезии также подчеркнули роль совета по правам человека, отслеживающего ситуацию в Афганистане и гарантирующего полное и равное участие женщин.

Как сообщало ИА REGNUM, улица Кебон Сирих в Джакарте оказалась заблокирована из-за демонстрации беженцев из Афганистана перед офисом Управления ООН по делам беженцев.