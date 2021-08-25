Омск, , 14:41 — REGNUM Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко посетит Омскую область. Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, вице-премьер прибудет в регион 26 августа с двухдневным рабочим визитом.

Виктория Абрамченко Government.ru

В Омской области Абрамченко проведёт ряд встреч и совещаний, «уделит внимание вопросам социально-экономического развития» региона и реализации нацпроектов.

Также в ходе поездки вице-премьер затронет вопросы экологической безопасности региона, посетит ряд промышленных производств.

Напомним, 30 июня Виктория Абрамченко утвердила актуализированный комплексный план по снижению выбросов загрязняющих веществ в Омске. К 2024 году выбросы в атмосферный воздух Омска должны снизиться на 20%.

Вице-премьер и омский губернатор Александр Бурков обсудят реализацию в регионе федерального проекта «Чистый воздух». Абрамченко и Бурков планируют побывать на площадке Красногорского водоподъёмного гидроузла на реке Иртыш и обсудить дальнейшую судьбу гидротехнического сооружения.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2021 года Виктория Абрамченко посетила с рабочей поездкой Красноярский край.

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