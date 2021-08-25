Москва, 25 августа, 2021, 14:39 — ИА Регнум. Данные, опубликованные Росстатом, отразили то, что, несмотря на влияние факторов, связанных с пандемией (карантинные ограничения, страх людей переезжать в ситуации неопределенности), несколько снизившие количество внутренних мигрантов, общие тенденции сохранились, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Миграция

«Население продолжает мигрировать на запад и юг России. Туда, где лучше экономическая ситуация и более развитая инфраструктура, а значит, больше возможностей для трудоустройства и ведения бизнеса, ну и, конечно, туда, где лучше климат.

Эта тенденция сохраняется уже много лет, и, несмотря на то, что в последние годы развитие севера и востока страны несколько ускорилось, в частности, строятся новые дороги, мосты, заводы, пока переломить её не удается.

А это, в свою очередь, усложняет реализацию планов по экономическому освоению этих территорий — элементарно проекты сталкиваются с дефицитом рабочей силы.

Продолжилась также тенденция к субурбанизации — люди переезжают чаще не в крупные города, а на прилегающие к ним территории. Там дешевле недвижимость и многие другие товары и услуги.

При этом инфраструктура пригородов развивается, так что сейчас уже не проблема жить вне города, и при этом работать в городе или удаленно на компании, находящиеся в городе», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году внутренняя миграция в России оказалась наиболее низкой за последние девять лет, составив 3,52 млн человек, что на 13% меньше, чем в 2019 году.

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