Сеул, , 14:38 — REGNUM Министр объединения Южной Кореи Ли Ин Ён провёл 25 августа встречу с замглавой МИД РФ Игорем Моргуловым, с которым обсудил ситуацию на Корейском полуострове. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского министерства.

Игорь Моргулов Иван Шилов © ИА REGNUM

В ходе встречи российский дипломат подчеркнул, что сотрудничество между Москвой, Сеулом и Пхеньяном важно не только с экономической точки зрения, но и с политической. Он также подтвердил готовность России играть конструктивную роль в урегулировании ситуации вокруг Корейского полуострова.

В тот же день Игорь Моргулов встретился с заместителем министра объединения Южной Кореи Чхве Ён Чжуном, с которым обсудил вопросы сотрудничества в целях продвижения мирного процесса на Корейском полуострове.

Представители двух стран подтвердили приверженность полной денуклеаризации и установлению постоянного мира в регионе, а также договорились продолжить переговоры по данному вопросу в будущем.

Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее замглавы МИД РФ провёл встречу со специальным представителем Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Доком.

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