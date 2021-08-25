Санкт-Петербург, 25 августа, 2021, 14:51 — ИА Регнум. В морских портах в Выборге, Высоцке и Усть-Луге в Ленинградской области прошли специальные учения подразделений материально-технического обеспечения (МТО) по развертыванию перегрузочных операций в интересах Вооруженных сил России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Булгаков

В ходе учений отрабатывались действия по перевозке воинских подразделений, техники и материальных средств различной номенклатуры грузов.

Практические действия по развертыванию морского перегрузочного района в порту Выборг проверил заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков, сообщили 25 августа в пресс-службе Минобороны.

Также генерал армии Булгаков в режиме видеосвязи проконтролировал погрузку воинских частей на паром в порту Усть-Луга, а в порту Высоцк — погрузку дизельного топлива, прибывшего железнодорожным транспортом с предприятия Росрезерва, в танкер гражданского судовладельца.

Кроме того, в ходе учений моделировалась работа приемно-эвакуационного отделения эвакопункта по приёму раненых военнослужащих с морского судна, отрабатывалась перегрузка техники с железнодорожного подвижного состава на гражданское судно, погрузка и подготовка к перевозке ракетного и артиллерийского боезапаса на малом морском сухогрузном транспорте, работа походного охранения о отражению нападения диверсионно-разведывательных групп противника и другие задачи.

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Как отметили Минобороны, специальное учение по материально-техническому обеспечению Вооруженных сил одновременно проводится на 11 полигонах, расположенных на территории Ленинградской, Ярославской, Нижегородской, Воронежской, Брянской, Тверской, Псковской и Московской областях, учение продлится до 27 августа. Всего на специальное учение МТО привлечено более 1,5 тыс. военнослужащих Западного военного округа, задействовано порядка 400 единиц техники.

В ходе учения по Балтийскому морю с использованием железнодорожного и автомобильного паромов и грузового морского судна перебросили около 100 военнослужащих, 60 единиц военной техники и около 100 тонн различных грузов. Безопасность переправы обеспечили корабли Балтийского флота, сообщили в пресс-службе ЗВО.

Видео: специальные учения с подразделениями МТО Вооруженных сил РФ