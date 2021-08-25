Екатеринбург, 25 августа, 2021, 14:46 — ИА Регнум. В Екатеринбурге не допустят дефицита воды, невзирая на аномальную жару и отсутствие дождей. Об этом сообщил глава города Алексей Орлов.

Onf.ru/region/rostovskaya_obl «Воды!»

Из-за непростых погодных условий Верхнемакаровское водохранилище сейчас заполнено на 61%, Волчихинское — на 56%. Чтобы не допустить дефицита воды, власти приняли ряд решений.

«Для того, чтобы компенсировать недостающие объёмы, Алексей Орлов поручил проработать вопрос запуска Нязепетровского гидроузла», — заявили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Нязепетровский гидроузел находится на территории Челябинской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области продолжают борьбу с природными пожарами.