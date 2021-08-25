Москва, , 14:34 — REGNUM Осквернение мемориалов Великой Отечественной войны в Молдавии решительно осуждает Россия. Об этом 25 августа говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, которое приводит пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Мария Захарова Кристина Уколова © ИА REGNUM

Как напомнила официальный представитель российского МИД, в частности, неизвестные вандалы разбили памятную плиту в честь героев-десантников возле села Корпач и осквернили в Кишиневе памятную надпись времён Великой Отечественной войны «Осмотрено. Мин нет».

«Решительно осуждаем эти гнусные акты вандализма и рассчитываем на их тщательное расследование и привлечение к ответственности виновных в соответствии с обязательствами Кишинёва по Соглашению 2011 г. об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств — участников СНГ в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов», — говорится в комментарии Захаровой.

Также она выразила надежду на, что названные памятники в Молдавии в самом скором времени будут приведены в надлежащий вид.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа стало известно, что начался визит российского министра иностранных дел Сергея Лаврова в Австрию.