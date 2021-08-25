Токио, 25 августа, 2021, 14:33 — ИА Регнум. Российская пловчиха Дарья Пикалова выиграла бронзовую медаль Параолимпийских игр в Токио. Об этом 25 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Getty/Handout rio2016.com Символ параолимпийского движения

В плавании на дистанции 100 м баттерфляем Пикалова показала время 1 минуту 5,86 секунды.

Победительницей с параолимпийским рекордом стала итальянская спортсменка Карлотта Джилли, показавшая результат 1 минуту 2,65 секунды. Второй стала её соотечественница Алессия Берра (1.05,67).

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