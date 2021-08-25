Баку, 25 августа, 2021, 14:33 — ИА Регнум. Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился обеспечить жильём военнослужащих, которым по итогам войны в Нагорном Карабахе было присвоено звание «Герой Отечественной войны». Текст распоряжения был обнародован 25 августа.

President.az Ильхам Алиев

Согласно документу, квартиры также должны получить семьи тех, кто был награждён этим званием посмертно. Алиев распорядился выдавать жильё по линии министерства труда. Глава республики также поручил ведомству регулярно информировать его о проделанной работе.

Напомним, в Нагорном Карабахе в сентябре 2020 Баку объявил, что проводится «контрнаступательная операция» в ответ на обстрелы азербайджанских сёл, которые якобы проводила армянская сторона. Бои прекратились после того, как в ноябре того же года между главами России, Армении и Азербайджана Владимира Путина, Никола Пашиняна и Ильхама Алиева было заключено соглашение о прекращении огня. В Азербайджане потом эту войну назвали «Отечественной».