Кубинка, Московская область, 25 августа, 2021, 14:34 — ИА Регнум. Автомобильный завод «Урал» представил на военно-техническом форуме «Армия-2021» самоходную автомобильную платформу. Об этом сообщил гендиректор автозавода Павел Яковлев в эфире «Дневника инноваций» на канале Mil. Press в Youtube.

Mil.Press Самоходная автомобильная платформа «Урал»

По словам Яковлева, грузоподъемность самоходки составляет от 4 до 6 тонн. Она рассчитана на компоновку с полукапотом.

«Здесь прямым конкурентом нам видится только Unimog от Mercedes», — сообщил гендиректор автозавода.

Он добавил, что платформа полностью локализована и оснащена дизельным двигателем «ЯМЗ-534». Также «Урал» представил на форуме линейку автотехники «Урал-Next».

Ранее на международном военно-техническом форуме «Армия-2021» был представлен бронеавтомобиль «Торос 4901».

Читайте также: «Урал» представит новые модели на форуме «Армия-2021»