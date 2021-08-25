Ново-Огарево, Московская область, 25 августа, 2021, 14:31 — ИА Регнум. В России необходимо совершенствовать систему оплаты труда педагогов, но в данном вопросе важно учитывать и бюджетные возможности. Об этом 25 августа заявил президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

«Прежде всего, конечно, нужно совершенствовать систему оплаты труда», — сказал Путин на встрече с общественностью.

Он добавил, что не будет вдаваться в детали, чтобы некоторых «коллег из правительства не пугать, но здесь есть определенные планы».

«Надо их реализовывать, исходя, конечно, из бюджетных возможностей. Но мы будем делать это и дальше», — подытожил президент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что в многодетных семьях чувствуется мужское начало, которое является базовой основой большой семьи.

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