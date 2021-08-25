Москва, 25 августа, 2021, 14:27 — ИА Регнум. Вопросы качества и доступности школьного образования являются важными для всего российского общества. Об этом 25 августа во время общения с преподавателями вузов и школ, учениками и родителями в преддверии нового учебного года заявил президент РФ Владимир Путин.

Kremlin.ru Владимир Путин

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«Школьное образование, его качество, доступность — это вопросы, важные для всего нашего общества и практически для каждой российской семьи», — отметил глава государства.

Российский лидер, обращаясь к представителям общественности, выразил уверенность, что их также беспокоит и школьное воспитание, потому что «эти процессы, безусловно, абсолютно взаимосвязаны и неразрывны».

«Знаю, что у вас есть предложения по совершенствованию школьного образования, — сказал Путин. — И то, какой должна быть современная школа — её инфраструктура, оснащение, уровень обучения, организация внешкольного образования, кружков, спортивных секций — всё это важно».

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Президент подчеркнул важность в этом процессе не только учителя, но и самих учеников и их родителей. Путин отметил, что хотел бы послушать «людей, которые работают в отрасли непосредственно», а также самих школьников, чтобы «подпитаться информацией и опытом». Он добавил, что ему также интересны предложения, которые могли бы изменить школьную жизнь к лучшему.