Екатеринбург, 25 августа, 2021, 14:27 — ИА Регнум. В Екатеринбург доставили трёхлетнюю девочку, семья которой погибла в ДТП под Саратовом. Об этом сообщил в соцсетях свердловский губернатор Евгений Куйвашев.

ДТП

Её госпитализировали в детскую больницу №9. Состояние ребёнка оценивают как тяжёлое.

«Надеюсь, с помощью наших врачей она полностью восстановится. Власти региона окажут всю необходимую помощь», — сказал Куйвашев. И добавил, что у девочки есть сводная сестра, которая готова взять её под опеку.

Как сообщало ИА REGNUM, ДТП случилось 20 августа. Погибли родители девочки, братья и бабушка.