Красноярск, 25 августа, 2021, 14:25 — ИА Регнум. Руководителем главного управления молодёжной политики и туризма Красноярска с 24 августа назначена Арина Матвеева. Об этом ИА REGNUM 25 августа сообщили в мэрии города.

Иван Шилов ИА REGNUM Красноярск

Соответствующее распоряжение подписал мэр Красноярска Сергей Ерёмин.

Арина Матвеева родилась 10 февраля 1991 года в Красноярском крае. Окончила Сибирский федеральный университет (бакалавриат по специальности «Социальная политика и социальная работа в регионе» и магистратуру по специальности «Юриспруденция»).

Трудовую деятельность Матвеева начала в 2009 году. С 2018 года по август 2021 года руководила молодёжным центром «Своё дело».

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2021 года должность заместителя главы Красноярска — руководителя городского департамента социального развития заняла Ирина Фоминых.

Читайте также: В Красноярске назначен руководитель департамента социального развития