Москва, 25 августа, 2021, 14:25 — ИА Регнум. Российским семьям государство оставило открытым окно возможностей для получения льготных кредитов на жилье до конца 2023 года. Это ожидаемая новость, поскольку уже более года российские власти усиливают социальный вектор развития, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, эксперт по коммуникациям и КСО Андрей Лобода.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Ипотека

«По данным правительства РФ, в 2020 непростом пандемийном году по льготной ипотеке на рынке первичного жилья выдано 345,6 тыс. кредитов на 1 трлн руб.

Это означает, что средний размер кредита составлял на одну семью порядка 4,7 млн рублей, заемщики уже дали высокие оценки в помощи государства в решении насущных проблем.

Очень важно, что на фоне роста ключевой ставки получить льготный кредит для решения жилищных вопросов можно по-прежнему по ставке 6%. Немаловажно, что государство продолжает стимулировать население на приобретение собственных участков земли и строительство частных домов.

Если рубль обретет стабильность, а цены на строительные материалы и городскую недвижимость перестанут расти, то действие льготной ставки по кредиту в течение всего срока займа будет настоящим эффективным стимулом для принятия судьбоносного решения для каждой семьи.

Задачей государства сегодня заключается в реализации эффективных мер для обеспечения макроэкономической стабильности российской экономики. В этом случае, активность граждан в реализации жилищных проблем будет намного выше.

Очень важно обеспечить людям быстрый доступ к рефинансированию ранее взятых кредитов. До недавнего времени на ипотечных проектах наживались девелоперы и банки, маржинальность их бизнеса стала просто заоблачной, а вот о людях как будто забыли.

Тем временем, закредитованность российских граждан к середине лета 2021 года превысила 24 трлн рублей, эта цифра превышает годовой ВВП страны. Получается, о благородной помощи людям никто и не думал, только достигались бизнес-интересы участников рынка.

На этом фоне народ попал в кредитную кабалу и требовать у него повышение рождаемости сегодня как-то неэтично. Сначала нужно создать правильные условия, а потом обращаться с национальными идеями.

Если программа переселения за город не будет разработана и реализована, связанное на десятилетия ипотечными оковами население России продолжит сокращаться.

Большие семьи издавна живут в частных домах на земле. В этой связи застройка Новой Москвы не вселяет надежду на лучшее», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении программы льготной семейной ипотеки до 31 декабря 2023 года.

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