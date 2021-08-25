Москва, 25 августа, 2021, 14:28 — ИА Регнум. За первое полугодие 2021 года российские дилеры реализовали 520 505 новых легковых машин, оснащенных автоматической коробкой передач (АТ). Об этом сообщает агентство «Автостат».

Новые автомобили

Доля автомобилей с «автоматом» соответствует 64% от всего объёма проданных новых машин на российском рынке за отчетный период.

По продажам машин с автоматической трансмиссией по итогам шести месяцев 2021 года в России лидирует KIA — 100,5 тыс. экземпляров. Следом идёт Hyundai. За отчетный период было продано 75,2 тыс. авто этой компании с автоматической трансмиссией.

Тройку лидеров замыкают японские авто компании Toyota. Машины этого бренда с «автоматом» приобрели 44,9 тыс. покупателей в России.

Напомним, за первое полугодие 2021 года реализация новых премиальных автомобилей в России выросла на 41% в годовом сравнении.

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