Москва, 25 августа 2021, 14:21 — REGNUM Президент России Владимир Путин 25 августа проведёт три важных международных телефонных разговора, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Представитель Кремля добавил, что вечером у Путина запланировано еще два разговора.
Как сообщало ИА REGNUM, Путин 25 августа в режиме видеоконференции проводит заседание президиума Госсовета, посвящённое улучшению качества образования. Перед этим российский лидер также проведёт по видеосвязи отдельную встречу с учениками и педагогами.
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