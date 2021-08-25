Токио, 25 августа, 2021, 14:21 — ИА Регнум. Российская пловчиха Анастасия Гонтарь завоевала золотую медаль Параолимпийских игр в Токио. Об этом 25 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Getty/Handout rio2016.com Символ параолимпийского движения

В плавании на дистанции 50 м вольным стилем Гонтарь показала время 27,38 секунды.

Второе место заняла представительницы Нидерландов Шанталь Зейдервельд с результатом 27,42 секунды. Замкнула тройку Орели Ривар из Канады (28,11).

Это третья золотая медаль у России на Параолимпиаде. Ранее победителями Игр стали пловцы Роман Жданов и Валерия Шабалина.

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