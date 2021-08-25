В парламенте Армении произошла вторая драка за день
Ереван, 25 августа, 2021, 14:20 — ИА Регнум. В парламенте Армении произошла драка между депутатами от правящей в стране фракции «Гражданский договор» и оппозиционных фракция «Армения» и «Честь имею», которая стала второй за день. Заседание армянского парламента 25 августа транслировали в режиме реального времени местные телеканалы.
При этом драка между народными депутатами Армении произошла во время выступления парламентария от фракции «Армения» Ваге Акопяна.
«Прекратите, выключите прямую трансляцию», — сказал спикер парламента республики Ален Симонян, после чего пригласил в зал заседания сотрудников службы безопасности.
Отметим, ранее в армянском парламенте уже произошла драка между депутатами от правящей партии и от оппозиции, когда выступавший от «Гражданского договора» Айк Саркисян назвал предателями всех министров обороны страны, при которых освобождение от службы в армии можно было купить за деньги.