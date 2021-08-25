Ереван, 25 августа, 2021, 14:20 — ИА Регнум. В парламенте Армении произошла драка между депутатами от правящей в стране фракции «Гражданский договор» и оппозиционных фракция «Армения» и «Честь имею», которая стала второй за день. Заседание армянского парламента 25 августа транслировали в режиме реального времени местные телеканалы.

Иван Шилов, ИА REGNUM Драка

При этом драка между народными депутатами Армении произошла во время выступления парламентария от фракции «Армения» Ваге Акопяна.

«Прекратите, выключите прямую трансляцию», — сказал спикер парламента республики Ален Симонян, после чего пригласил в зал заседания сотрудников службы безопасности.

Отметим, ранее в армянском парламенте уже произошла драка между депутатами от правящей партии и от оппозиции, когда выступавший от «Гражданского договора» Айк Саркисян назвал предателями всех министров обороны страны, при которых освобождение от службы в армии можно было купить за деньги.