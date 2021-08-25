Москва, 25 августа, 2021, 14:16 — ИА Регнум. В многодетных семьях чувствуется мужское начало, которое является базовой основой большой семьи. Об этом 25 августа заявил президент России Владимир Путин на встрече с общественностью.

Kremlin.ru Владимир Путин

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«Роль мужчины в воспитании, причём и мальчиков, и девочек, чрезвычайно важна. Когда я встречаюсь с многодетными семьями, меня всегда может критиковать будут, но мамы в многодетных семьях всегда строгие, организованные — то, что я видел своими глазами. А отцы наоборот спокойные, мягкие, уравновешенные», — сказал Путин.

По его словам, такие впечатление складывается всегда, хотя встречи с многодетными семьями проводятся регулярно на протяжении многих лет.

«При этом мужское начало в многодетных семьях чувствуется, оно является базовой основой большой семьи», — отметил президент.